Es ist schon viel Wasser den Bach heruntergeflossen. Und das wird es auch weiter tun. Nur wird es nicht entkalkt sein. Neun Monate sind vergangen, seitdem Bürgermeister Schmuckenschlager – in der Blüte des Wahlkampfs – eine Naturfilteranlage zur Wasserenthärtung versprochen hat.

Naturfilteranlage Evaluierung läuft: Weiter warten auf weiches Wasser

Was ist seitdem passiert? In regelmäßigen Abständen trudeln Anfragen der Leserschaft im NÖN-Büro ein: Ja, was ist denn jetzt mit weichem Wasser? Und sonst ist recht wenig geschehen. Derzeit läuft die Evaluierung, Informationen werden eingeholt. Ein Klosterneuburger kritisiert: „Ein dreiviertel Jahr ist schon verstrichen ohne die Spur einer Meldung.“

Eine Schlagzeile ist die aktuelle Entwicklung wirklich nicht wert. Was alles fehlt, hingegen schon: Es gibt keinen Kostenplan, keinen Zeitrahmen, viele Fragen, kaum Antworten. Bloß ein Wahlversprechen, das auch nach dem Urnengang im Kopf bleibt. Und auch die Sorge, dass das Projekt doch irgendwann ins Wasser fällt.