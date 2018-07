Natürlich, jeden naturbewussten Menschen ärgert das, wenn in den Wald meterbreite Schneisen geschlagen werden, gesunde Bäume am Wegesrand umgeschnitten und eigene Wege für den Abtransport angelegt werden. „Alles nur wegen ein paar kranker Bäume? Das muss doch nicht sein“, so der Tenor der Klosterneuburger Wanderer. Man solle doch die kranken Eschen an Ort und Stelle umlegen und im Wald lassen, bis sie verrotten. Nun, diese Lösung ist technisch nicht durchführbar, würde eine Lawine mehr kosten, als es jetzt schon tut. Bäume liegen lassen geht wegen der Borkenkäfer nicht.

Das wirkliche Problem ist aber ein ganz anderes. Leider haben wir Gesetze, die an Stumpfsinn wenig entbehren. Denn für jeden Baum, der einem Spaziergänger auf den Kopf fällt, ist der Waldeigentümer verantwortlich. So auch die Stadtgemeinde, die glasklar haftet. Dass man da großzügig die Wege ausschneidet, liegt nicht nur auf der Hand, sondern ist auch verständlich. Das Gesetz muss weg und wir alle sollten auf eigene Verantwortung spazierengehen.