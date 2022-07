Wenn das Wetter nicht mitspielt

Da mag man Opernfan sein, oder nicht. Aber was Stadt und Stift hier jedes Jahr – wenn nicht gerade eine Pandemie durch das Land streicht – auf die Beine stellen, ist schon sensationell.

Jeder Klosterneuburger kann stolz darauf sein, ein derartiges Event in seiner Heimatstadt mitverfolgen zu können. Die Stadt nimmt sehr viel Geld in die Hand, um im wunderschönen Ambiente des Kaiserhofs klassische Opern aufführen zu können. Der Beifall hallt dabei weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus.

Und dann so etwas! So etwas hat es in 25 Jahren des Klosterneuburger Opernbetriebs nur einmal gegeben! Der Regen macht eine Open-Air-Premiere unmöglich!

Daher Auszug aus dem Stift und der Einzug in eine Halle, die so gar nicht festlich wirkt. Schade, aber man darf hoffen, dass die Stadt auch hier einmal Geld in die Hand nehmen wird.