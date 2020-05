Nun ist es Wirklichkeit geworden: Unsere Oper muss verschoben werden, und das um ein ganzes Jahr. Wie das mit der Kultur weitergehen soll, weiß eigentlich niemand so recht. Fest steht, dass hier ein ganzer, für Österreich gar nicht so unwichtiger Wirtschaftszweig Gefahr läuft, unterzugehen.

Und da geht es nicht so sehr um die vom Staat großzügig subventionierten Mega-Events, nein, da geht es vor allem um die vielen Akteure der Kleinkunst und deren Techniker, Beleuchter, Musiker und Organisatoren, die derzeit vor dem Nichts stehen. Die leben nämlich in einer Welt

ohne Versicherungen und Ausfallshaftungen. Es wird wohl erst 2021 möglich sein, zu einem normalen Kleinbühnenbetrieb in Österreich zurückzukehren. Doch viele dieser, oft nur von der Hand in den Mund lebenden Künstler wird es dann nicht mehr geben. Bedeutungsträchtig, wie sie sind, wird es die Salzburger Festspiele immer geben. Und auch die Oper Klosterneuburg, eingebettet in die sicheren Linnen des Landes.