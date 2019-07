Es ist mehr als wahrscheinlich, dass große Parteispenden den Sinn haben, die Gesetzgebung zu beeinflussen. Denn wie heißt es so schön: „Wer zahlt, schafft an.“ Das fällt halt bei den Gemeinden komplett weg, denn die machen keine Gesetze. Die Beteuerung der Klosterneuburger Parteien, keine privaten Spenden zu erhalten, wird daher stimmen, ist aber auch wieder im Umkehrschluss ein Beweis, dass es den Großspendern auf Bundesebene um eine Investition geht, eigene Interessen durchzusetzen.

Wenn es so wäre, dass Parteispenden mit Hintergedanken nichts Böses sind, dann wären auch Korruptions- und Bestechungsversuche in der Politik Kavaliersdelikte. Und der Meinung ist wohl niemand. Da brauchen wir kein blaues Ibiza-Video, da haben wir alle die schwarze Bestechungsaffäre rund um Innenminister Ernst Strasser in bester Erinnerung.

Vielleicht sollte man, um das auszuschalten, vor allem den regierenden Parteien verbieten, Parteispenden anzunehmen.