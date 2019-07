Die bösen Ahnungen, die schon vor Einführung des Parkpickerls für den 19. Bezirk aufkeimten, haben sich nach Einführung am 1. Juli nicht erfüllt. Natürlich sind im Sommer viele Menschen auf Urlaub und die Straßen daher weniger überfüllt. Aber der September kommt bestimmt. Dann wird sich erweisen, was sich auf den Park & Ride-Parkplätzen in Klosterneuburg alles tut.

31.07.2019 – Klosterneuburg Parkpickerl im 19. Bezirk: Warten auf den September

Dass die Wiener die Autos mit Parkpickerln aus der Großstadt fernhalten wollen, ist nur mehr als verständlich. Wie ein Lauffeuer haben sich in den letzten Jahren die gebührenpflichtigen Parkplätze in Wien vermehrt. Wo man da noch parken soll?

Wenn allerdings die Wiener für das Parken Geld verlangen, dann sollten doch wir in Klosterneuburg das auch tun. Niederösterreich baut Park & Ride-Flächen und Wien putzt sich ab. So kann’s ja wohl auch nicht sein! Daher her mit dem billigen Parkpickerl für die Klosterneuburger und alle anderen sollen, bitteschön, bezahlen, wenn sie bei uns parken wollen.