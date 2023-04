Wieder in der Spur

Im bisher wichtigsten Spiel der Rückrunde, dem Heimduell mit Muckendorf/Zeiselmauer, gelang den FCK-Kickern mit einem 1:0 ein voller Erfolg, den man sich auch spielerisch redlich verdient hat. Nach der Schrecksekunde zum Frühjahrsauftakt bei der 0:2-Pleite in Neusiedl, sind die Klosterneuburger im Titelkampf damit wieder voll in der Spur und nur einen Punkt hinter Hohenau. So bleibt der Druck auf Hohenau groß und die Ausgangslage für die kommenden Wochen weiterhin hervorragend. Außerdem kann man auf einen Erfolg gegen Muckendorf/Zeiselmauer durchaus stolz sein. Auch wenn die Gäste von Personalsorgen geplagt antraten, einen Gegner mit dieser Qualität muss man erst einmal schlagen. Dabei zeigte sich auch eine der großen Stärken: Die Bank. Diese hat große Qualität, Coach-Handl kann wechseln, ohne einen Leistungsabfall zu befürchten. Ein großes Plus im Titelrennen.