Wiese oder Weingarten?

Dass bald keine Zeit mehr bleibt, um gegen den Klimawandel zu kämpfen, ist nun auch dem Dümmsten aller Dummen klar geworden. Trotzdem werden in Österreich nach wie vor täglich rund 13,8 Hektar an Boden mit Beton und Asphalt zugeschüttet, was einer Fläche von rund 20 Fußballfeldern pro Tag entspricht.

Einmal versiegelter Boden nimmt kein Wasser und kein CO2 auf und absorbiert mehr Wärme. Wo also viel Fläche versiegelt ist, ist es wärmer. Das stellt ein echtes Problem dar, wogegen man mit aller Kraft ankämpfen müsste.

In Klosterneuburg geht es um sechs Hektar Wiese am Buchberg, auf der ein Weingarten angelegt wird. Das lässt die Umweltschützer Amok laufen. Hier wird das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Mag sein, dass eine Wiese wertvollere Natur darstellt als ein Weingarten. Aber wir hätten wohl bedeutend weniger Klimaprobleme, würden überall, dort wo jetzt Beton liegt, Weinreben ranken.