Willkommen im Dschungel

Ehrenamtlichen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, gebührt Anerkennung. Ganz klar die beste Wertschätzung ist Unterstützung. Wer die bekommt, ist aber in Klosterneuburg dann doch nicht so klar.

Vor allem im Sport rumort es, der Ruf nach Besserungen im Fördersystem ist schon lange laut. Warum die notwendig sind, zeigt ein aktuelles Beispiel: Verein A bekommt rund 95 Prozent des Subventionsmaximums, einer von der Stadtgemeinde individuell für jeden Verein berechneten Summe, Verein B gar nur 15 Prozent.

Dass die Vereine das Beste für ihre Mitglieder rausholen wollen, ist ihr gutes Recht. In der Pflicht ist die Politik. Sie muss Durchblick im undurchsichtigen Förderdschungel schaffen. Ein kleiner Verein, der es wahrscheinlich am dringendsten braucht, wird nämlich an eben dieser Komplexität scheitern.