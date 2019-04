Schön wär’s ja schon, könnten die Klosterneuburger mit einem einzigen Fahrschein nach Wien fahren. So ist der Wunsch nach einer Ausweitung der Wiener Kernzone, die derzeit bei Nussdorf endet, nur allzu verständlich. Aber es waren eben die Wiener, die diese Kernzone einführten. Und was haben die davon, wenn die Klosterneuburger günstig und mit einem Fahrschein nach Wien fahren können? Zonen haben die Eigenschaft, dass sie irgendwo enden. Wiener Zonen enden eben an der Wiener Stadtgrenze.

Mit einem Fahrschein von Höflein auf den Stephansplatz – das wird’s also nicht spielen, auch wenn wir Klosterneuburger das gerne wollten und auch wenn der Verkehrsverbund Ost den Ländern NÖ (44%), Wien (44%) und Bgld (12%) gehört. Das rote Wien wird dem schwarzen Niederösterreich wohl nichts schenken. So wie beim Wahlversprechen „U4 bis hier“ wirds auch bei der Kernzonenerweiterung beim Wunsch bleiben. NÖ wird sich eigene Kernzonen schaffen müssen.