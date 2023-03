Zeit für die Playoffs?

Am Wochenende starten die Klosterneuburger Broncos in die neue Saison der Division III im österreichischen Football-Zirkus. Coach Joe Yun gab bereits zuletzt die klare Marschroute aus: „Das Ziel muss immer der Aufstieg sein.“

Für ein Team mit einer derart dünnen Besetzungsdecke wie es bei den Broncos der Fall ist, mag das auf den ersten Blick vielleicht etwas hoch angesetzt wirken, die letzten Jahre haben aber bereits gezeigt, dass es in der dritten Division sehr knapp zur Sache geht.

Die Playoffs sind als erster Zwischenschritt durchaus in Reichweite und sobald man sich einmal in der K.-o.-Phase befindet, ist bekanntlich immer eine Überraschung möglich. Außerdem haben die Broncos bereits in den letzten Jahren erstaunliche Fähigkeiten im Umgang mit knappen Besetzungen gezeigt. Dennoch wird entscheidend sein, dass der kleine aber feine Kader der Klosterneuburger fit bleibt.