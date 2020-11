Der große Wurf, Klosterneuburg verkehrssicherer zu machen, ist das bestimmt nicht. Die Stadt hat 429 Gemeindestraßen. Davon sind 325 schon jetzt Wohnstraßen und Fußgängerzonen. Also träfe eine allgemeine 30er-Zone rund ein Viertel der Gemeindestraßen, in denen man dann statt 50 nur 30 fahren muss. Die Struktur dieser Straßen hat aber in der Regel diesen Namen nicht verdient. Es sind „Gasserln“, die ein Rasen sowieso nicht zulassen, außer man ist als Autofahrer mordlüstern oder lebensmüde.

Flächendeckend Tempo 30 für Klosterneuburg in Vorbereitung

Wenn man keinen Autoverkehr mehr in der Stadt will, ist das ein Standpunkt, den man vertreten kann. Das wäre auch kein großartiger Verzicht, denn von Auto„fahren“ kann man in der Stadt sowieso nicht mehr sprechen. Aber sukzessive das Fahren zu verunmöglichen, ist fadenscheinig. Mit solchen restriktiven Maßnahmen will man das Autofahren unattraktiv machen. Also rauf auf den Drahtesel! Aber dabei die 30er-Zone beachten. Die gilt nämlich für Radfahrer auch!