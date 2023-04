Zuhause? Zu teuer!

Was da alles aus dem Boden gestampft wird: ein Reihenhaus hier, ein Wohnblock da. Baustelle um Baustelle wächst der Immobilienmarkt, rasend schnell und scheinbar unaufhaltbar.

Der Mietmarkt in Klosterneuburg hat sich verdreifacht, 100 bis 300 Wohnungen werden laufend inseriert. Das Angebot ist also da. Aber: Die Nachfrage bald nicht mehr. Wer soll sich das denn noch leisten können bei den Preisen, die in so manchen Neubauten eingefordert werden?

Und da reden wir gar nicht von den besonderen Objekten: den Villen am Ölberg, mit Donaublick, am Fuße des Wienerwalds. Das ist Luxus, der einer Handvoll vorbehalten ist. Luxus ist mittlerweile aber auch das: ein Einfamilienhaus in einer Katastrale, eine annähernd zentrale Wohnung oder gar ein Garten. Und soll etwa auch das einer Handvoll vorbehalten sein? Die Stadt hat, so sagt sie, wenig Spielraum. Aber wer kann sonst eingreifen? Und vor allem: Wann endlich?