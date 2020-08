Das Anzweifeln der Sinnhaftigkeit einer Impfung ist in Österreich weit verbreitet. Warum das so ist, weiß keiner so recht. Aber es gibt ja auch noch immer die Skeptiker, die hinter der Corona-Pandemie eine Verschwörung sehen, obwohl selbst der hohe Herr aus Amerika nicht mehr auf den „facts“ der weltweiten Seuche herumtrampelt und plötzlich nicht mehr weiter von „fake news“ träumt.

Nun, jetzt kommt eine ganz besondere Situation auf uns zu. „Wenn sich die zwa Viren auf a Packl haun, schau ma lieb aus“, so eine Stimme aus dem Klosterneuburger Volk – und recht hat er! Denn die Gefahr ist da, dass man sich als Corona-Infizierter auch noch das Grippevirus einfängt. Der praktische Mediziner Kaufmann formuliert das so: „Also diese Angst ist sicher nicht unbegründet.“ Wer den Kritzendorfer Doktor Kaufmann kennt, weiß, dass er nicht vorschnell Meldungen abgibt, sondern überlegt, bevor er etwas sagt. Also ab zur Grippeimpfung, so lange es keine Coronaimpfung gibt.