Nicht Fisch, nicht Fleisch

Was der Verein Stadtmarketing auch tut – FPÖ Stadtrat Josef Pitschko wird es kritisieren. Denn der scharfzüngige blaue Stadtrat wäre erst dann zufrieden, wenn das Stadtmarketing nichts mehr täte. Also zusperren würde. Er hält diese Institution für überflüssig.

Nun, schaut man sich das Aufgabengebiet dieses Vereins auf der Homepage an, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Ein wahrer Tsunami an ehrgeizigen Projekten und Aufgaben, die man in ihrer Fülle, in der aktuellen Struktur des Vereins nicht umsetzen kann.

Klosterneuburg Wieder Zoff ums Stadtmarketing

Und schon gar nicht mit einem Jahresbudget von 200.000 Euro. Kleinere Städte in Niederösterreich haben doppeltes Geld zur Verfügung.

Es ist wieder einmal die Frage: Will man sich so etwas leisten, oder nicht? Will man Fisch oder Fleisch? Dazwischen gibt es bei diesem Geschäft sicher nichts. Da sollte man es, wie Pitschko meint, lieber gleich bleiben lassen.