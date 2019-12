Eines hat die jüngste Niederlage der BK Duchess gegen UBI Graz in der Damen-Superliga deutlich gezeigt. Die Klosterneuburgerinnen werden einen speziellen Tag brauchen, wenn sie ihre Kontrahentinnen aus der Steiermark in den schnell näherkommenden Play-offs bezwingen wollen.

Die Grazerinnen hatten zwar einiges an Schützenhilfe durch das Schiedsrichtergespann, welches die überharte Grazer Gangart durchgehen ließ, doch auch mit anderen Unparteiischen wäre das Spiel an Graz gegangen. Um tatsächlich die Meisterinnen niederzuringen, fehlte an diesem Abend schlichtweg die Konstanz.

Dennoch darf man diese Partie nicht überbewerten. Die Klosterneuburgerinnen steigern sich seit Saisonbeginn und sind nur ein paar kleine Verbesserungen von einem Duell auf Augenhöhe entfernt.

Zugegeben: Die Grazerinnen gelten seit Saisonbeginn als absolute Titelfavoritinnen und bestätigen dies Woche für Woche aufs Neue. Den zusätzlichen Druck dieser Favoritenrolle werden sie aber erst in den Play-offs so richtig spüren. Bis dahin ist alles nur Schaulaufen. Die Duchess müssen die verbleibende Zeit gut nutzen. Dann ist es schon möglich, dass man im Meisterschaftsfinale jenen ganz speziellen Tag erwischt, den es sicherlich brauchen wird.