Der Nachbar Döbling hat sich also dazu entschlossen, im Frühjahr ein Parkpickerl einzuführen. Was hat das mit Klosterneuburg zu tun – Nun wahrscheinlich doch sehr viel.

Der Parkplatz in Klosterneuburg könnte ab 2019 einer aussterbenden Spezies angehören. So werden nicht nur die Anrainer, wie bisher gewohnt, auf den Parkplätzen rund um die Bahnhöfe stehen, sondern auch jene Pendler, die Klosterneuburg auf die Öffis umsteigen. Das Parkpickerl trifft also nicht nur jene Pendler, die mit dem Auto nach Wien fahren, sondern auch die Klosterneuburger, die mit dem Auto in die Stadt fahren, um dort auf die Öffis umzusteigen.

Zwei Lösungen wurden im Gemeinderat auf die Schnelle diskutiert. Mehr Parkraum einerseits, ein eigenes Parkpickerl für Klosterneuburg andererseits. Parkdecks scheinen ohne Hilfe der ÖBB nicht leistbar und Parkpickerl würden Pendler, die in Klosterneuburg auf Öffis umsteigen wollen, viel Geld kosten.

Vielleicht wäre eine Variante mit Parkpickerl auf mehr Parkfläche die Lösung.