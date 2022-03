Regel ohne klare Information

Es soll einmal eine Zeit gegeben haben, in der fast alles erlaubt war, erzählt man sich unter den Leuten. Heute sei alles überreglementiert, wie manche urteilen.

Nun gut, wenn schon Reglements, dann klare. Das scheint bei der im Oktober in Klosterneuburg eingeführten 30er Zone nicht so ganz geglückt zu sein.

Wenn der nicht Auto fahrende Verkehrsstadtrat meint, eine zu niedrig gewählte Geschwindigkeit sei nicht gefährlich, dann hat er recht. Gefährlich ist es aber dann, wenn der Vordermann, im Glauben er sei in einer 30er Zone auf die Bremse hupft, während der hinter ihm nachfolgende Lenker sich in einer 50er Beschränkung wähnt. Der Hinweis, um welche Straße es sich handelt, hängt aber in schwindelnder Höhe auf einer geschätzten, 10 mal 20 Zentimeter großen Hinweistafel.

Ja! Bitte! Evaluieren!