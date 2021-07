Das letzte Spiel der KTV-Herren in der 2. Bundesliga ist gespielt. Jetzt wartet die Landesliga auf die Klosterneuburger. Natürlich hätte man sich über den Klassenerhalt gefreut, Katerstimmung kommt wegen dem Abstieg aber sicherlich keine auf, wie auch Mannschaftsführer Mario Tupy betont. Dafür waren die Zeichen für einen Abstieg bereits in den ersten Begegnungen zu klar. Es fehlten einfach die notwendigen Mittel und Spieler, auch wenn die Klosterneuburger ihren Kampfgeist bei einigen Gelegenheiten unter Beweis stellen konnten.

Tennis Klosterneuburg auch im letzten Spiel chancenlos

Außerdem liegt der Fokus ohnehin auf anderen Dingen. Bereits in den letzten Jahren wurde betont, dass die jungen Talente die notwendige Zeit für ihre Entwicklung als Spieler bekommen sollen. Die Landesliga ist zwar durchaus stark, die Chance auf Duelle auf Augenhöhe ist hier dennoch wesentlich größer. Wenn die jüngeren Spieler diese Chance nutzen und ihre bisherige Entwicklung fortsetzen, könnte ein Team heranwachsen, dass in ein paar Jahren wieder um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielt.