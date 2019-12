Gerade die Zeit um den Jahreswechsel eignet sich für einen Rückblick auf das abgelaufene Sportjahr.

Dass Klosterneuburg ohne Zweifel eine Sportstadt ist, hat sich 2019 wieder gezeigt. Zahlreiche Vereine konnten ihre Teams oder Athleten im nationalen Spitzenfeld unterbringen und einige Meistertitel durften gefeiert werden. Währenddessen wurde fast allerorts auch die Jugendarbeit weiter vorangetrieben. .

Es bestechen aber nicht nur die Qualität der Erfolge und der Glanz der Medaillen, sondern auch die Vielfältigkeit der Sportarten, in welche diese errungen wurden. Von Basketball über Tischtennis bis zum Zillenfahren findet man in Klosterneuburg ein vielfältiges Angebot.

Diese Vielfalt ist nicht selbstverständlich und muss Jahr für Jahr gepflegt werden. Eine Aufgabe, die neben Funktionären und Trainern auch von anderweitiger Unterstützung abhängig ist.

Denn nur dann, wenn Vereine, Geldgeber, Politik und andere Unterstützer gemeinsam an einem Strang ziehen, kann diese Vielfalt auch von Bestand sein. Man darf also durchaus Stolz darauf sein, was in dieser Stadt sportlich geleistet wird. Zeit, um sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, bleibt aber nicht.