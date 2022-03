Alles auf eine Karte setzen?

Die Chancen der Dukes noch auf den achten Platz zu klettern und doch noch das Playdown in die 2. Liga zu vermeiden sind nicht mehr sonderlich groß. Die Klosterneuburger müssten die drei verbliebenen Spiele gewinnen und die Timberwolves müssten ihre drei verbliebenen Partie verlieren. Wenn die Wiener jedoch noch ein einziges Spiel gewinnen, geht es für die Dukes fix in die Serie gegen den Abstieg.

Keine leichte Ausgangssituation. Die Klosterneuburger könnten jetzt auf ein kleines Wunder hoffen und noch mit dem Einzug in die Play-offs spekulieren, oder man setzt alles auf eine Karte und bereitet sich in den verbliebenen drei Runden bereits auf die entscheidende Serie vor. Die beste Vorbereitung wäre es aber ohnehin, wenn man in den nächsten drei Wochen mit starken Leistungen und am besten dem einen oder anderen Sieg wieder in den Rhythmus und zum Selbstvertrauen findet.