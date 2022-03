Alles nach Wunsch gelaufen

Einen besseren Auftakt hätten sich die Kicker des FC Klosterneuburg und wohl auch Trainer Mario Handl nicht wünschen können. Ernstbrunn wurde im Auswärtsspiel mit 3:0 in die Schranken gewiesen. Damit bleiben die Klosterneuburger nicht nur in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, an der jetzt der FC Marchfeld II steht, sondern schaffen zusätzlichen Abstand zum Mittelfeld.

Aber nicht nur die drei Punkte zeichnen diesen Auftakt aus. Es war vielmehr die Art und Weise, mit der die Klosterneuburger auftraten. Defensiv stand die Handl-Truppe bombenfest. Noch erfreulicher war aber die Leistung in der Offensive. Sowohl aus dem Spiel, als auch nach Standards waren die FCK-Kicker brandgefährlich. Nur ein paar verpasste Chancen im Konter trübten das Bild. Wenn man gegen Tulln hier anschließt, wird das ein gutes Frühjahr.