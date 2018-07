Jetzt scheint es also endlich komplett zu sein, das neue Konzept des FC Klosterneuburg. Eines muss man Obmann Stephan Faulhammer und dem Vorstand lassen: Es hat sich, wie angekündigt wurde, einiges verändert.

Neue sportliche Leitung, neue Jugendarbeit, neue Trainer, neue Leistungsträger im Team, neuer Sponsor, neuer Name für die Spielstätte und vieles mehr sollen die Klosterneuburger Fußballer wieder auf die Erfolgsspur bringen.

Das ist eine ganze Menge an Umstellungen auf einmal und Kritiker können wohl nicht unberechtigt die Frage in den Raum werfen, ob so viele Umstellungen auf einmal gut für einen Verein sind.

Natürlich kann dieses Vorgehen nach hinten losgehen, der Erfolg ausbleiben. Vor diesem Schicksal ist kein Team gefeit. Dass die Klosterneuburger aber einiges ändern mussten, war allen Beteiligten klar.

Jetzt hat der Verein eine deutliche Linie und eine Zielsetzung präsentiert und mutig die entsprechenden Schritte gesetzt, um diese Ziele gemeinsam im Verein zu verfolgen. Eine gute und durchdachte Linie.

Den Fans und Beobachtern bleibt ohnehin nicht viel anderes, als Trainer und Mannschaft arbeiten zu lassen und darauf zu warten, welche Ergebnisse die Anstrengungen bringen.