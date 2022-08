An die Arbeit

Am kommenden Montag starten die BK Dukes in die Vorbereitung für die anstehende Saison in der Superliga. Im Gegensatz zu den letzten Spielzeiten steht der Alpe Adria Cup diesmal nicht auf den Vorbereitungsplänen der Klosterneuburger. Das muss nicht unbedingt negativ sein, denn der Spielplan des AAC war in diesen Jahren nicht immer nützlich.

Da ist es besser, wenn man sich auf Vorbereitungsspiele begrenzt, die man zeitlich so legen kann, wie man das möchte. Die so gewonnene Zeit werden die Dukes gut nutzen müssen, denn im Bereich der Legionäre wurde gehörig umgebaut. Bis zum Saisonstart muss jetzt eine Einheit geformt werden, die bereits in den ersten Begegnungen als solche auftritt. So würde man sich die Strapazen der verkorksten Vorsaison vielleicht schon vom Start weg ersparen und die für die Dukes wichtigen Fans rasch wieder in die Halle locken.