Die BK Raiffeisen Duchess sind im Moment nicht zu stoppen. Das war vor der Saison so nicht zu erwarten, denn die Mannschaft machte einen ordentlichen Umbruch durch. Einige Spielerinnen haben das Team verlassen und auch der Coach wurde gewechselt. In der Vorbereitung unterlag man den Damen von Vienna United und hatte besonders am Rebound Probleme mit der Konkurrenz.

Diese Schwächen sind seit Beginn der Saison wie weggeblasen. In der ersten Runde wurden die Liganeulinge von KOS Celovec mit 35 Punkten Unterschied vom Parkett gefegt und auch sonst kam bis jetzt niemand wirklich an die Klosterneuburgerinnen heran. Die knappste Begegnung war nun der 59:43-Erfolg bei Vienna United, die damit aus dem Cupbewerb geworfen wurden.

Das große Schlagerspiel gegen die Rivalinnen von UBI Graz steht zwar noch aus und auch die Begegnung mit den Flames muss man erst gewinnen, doch die Duchess haben eines bereits ganz deutlich bewiesen: Sie werden in diesem Jahr in Cup und Liga erneut um den Titel mitspielen. Das liegt auch daran, dass Coach Zderadicka das Maximum aus seinem Team herausholt und dabei die Stärken seiner Spielerinnen gekonnt einsetzt, um die Schwächen zu kompensieren.