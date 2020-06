Lange hat man auf Signale aus den Reihen der Klosterneuburger Basketballer gewartet. Während das Transferkarussell im Fußballbereich sich bereits munter und auf Hochtouren dreht, ist in der österreichischen Basketballwelt noch nicht viel in diese Richtung passiert. Das verwundert nicht weiter, schließlich ist es um die Planungssicherheit noch nicht allzu gut bestellt.

Kaderplanung Bavcic bleibt ein Klosterneuburger Duke

Umso schöner ist es da aus Sicht der Dukes, dass man mit der Verlängerung von Kapitän Edin Bavcic jetzt ein sehr deutliches Signal an Fans und Spieler schicken konnte. Man möchte also den bisher eingeschlagenen Weg weitergehen und dabei auf viele Eigenbauspieler setzen, die von erfahrenen Legionären aufs Feld geführt werden.

Wie auch von Trainer Werner Sallomon erwähnt, ist Bavcic nicht mehr der Jüngste, sein Wert geht aber ohnehin jetzt schon über seinen physischen Beitrag auf dem Feld hinaus. Seine Erfahrung wird den Klosterneuburgern langfristig dabei helfen, die sehr geschätzten Eigenbauspieler schneller an das Bundesliganiveau heranzuführen. In den Worten von Coach Sallomon steckt aber auch eine weitere Erfolg versprechende Botschaft: Legionäre sind in Klosterneuburg mehr als bloße Punktelieferanten, sondern oft auch ein Teil der BK-Familie.