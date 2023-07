Bewährte Methode

Trotz kleinem Budgets hat man sich im Verlauf der letzten Jahre beim FC Klosterneuburg einen durchaus feinen Kader zusammengebaut. Dabei war man für die meiste Zeit auf der eher konservativen Seite unterwegs. Große Umbrüche gab es kaum, immer wieder wurde nur an ein paar kleineren Schrauben gedreht und nichts überstürzt. Das darf man im immer schnellbeiger werdenden Unterhausfußball durchaus als Besonderheit bezeichnen.

Der Erfolg gab den Klosterneuburgern aber durchaus recht und daher darf man es als positives Signal werten, dass man dieser bewährten Methode auch jetzt treu bleibt.

Obwohl man in der Offensive einige Leistungsträger verlor, darunter den wohl unersetzbaren Johannes Mansbart, wird die Mannschaft nicht wild umstrukturiert, oder besonders tief ins Börserl gegriffen. Man bleibt dem System treu, das sich in den letzten Jahren bezahlt gemacht hat und wird auch so eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen.