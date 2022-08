Blick auf die 2. Landesliga

Der FC Klosterneuburg geht vermutlich so stark aufgestellt wie noch nie in die anstehende Saison der Gebietsliga Nord-Nordwest. Druck will man sich bei den FCK-Kickern absolut keinen machen, aber die Saison hat dennoch das Potenzial um zu zeigen, wo die Reise für die Klosterneuburger langfristig hingehen wird.

Wenn die Handl-Truppe an die Erfolge aus der Vorsaison anknüpft und wieder lange Zeit im Titelrennen bleibt, dann sollte man sich Gedanken machen, was noch auf den Aufstieg fehlt und die notwendigen Schritte setzen. Stellt sich die gute Vorsaison allerdings als Eintagsfliege heraus, wäre das ein noch größerer Arbeitsauftrag.

Eines ist jedenfalls klar: Eine Stadt von der Größe Klosterneuburgs kann sich mit der Gebietsliga langfristig nicht zufrieden geben. Aauch wenn man mit einem kleinen Budget arbeitet, muss der Blick in Richtung der 2. Landesliga gehen.