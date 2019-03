Für die Dukes geht es am Wochenende im Final-Four um den Cup-Titel. Doch die Klosterneuburger reisen mit gemischten Gefühlen nach Gmunden, schließlich konnte Halbfinalgegner Kapfenberg das letzte Duell der beiden Teams am Donnerstag klar für sich entscheiden. Auch drei der bisherigen vier Saisonduelle gingen an die Bulls. Außerdem liegen die Kapfenberger in der Tabelle derzeit an der Spitze und ganze acht Punkte vor den Dukes.

Doch der Cup hat seine eigenen Gesetze. In K.-o.-Spielen kann bekanntlich alles passieren. Die Klosterneuburger müssen also „nur“ einen guten Tag erwischen, um durchaus gute Chancen auf den Einzug ins Finalspiel zu haben.

Ein gutes Vorzeichen für die Dukes ist neben der langen Bank und der Rückkehr von Predrag Miletic in die Rotation auch Werner Sallomon auf der Trainerbank. Den bisher einzigen Cup-Erfolg konnten die Klosterneuburger im Jahr 2013 feiern. Auch damals stand Sallomon als Headcoach an der Linie!

Im zweiten Halbfinale treffen Gmunden und Oberwart aufeinander. Die Top-Vier der Liga machen sich also den Cup-Titel unter sich aus. Und alles scheint möglich zu sein. Wenn die Klosterneuburger an die Leistung vom Sonntag gegen Graz anschließen können, ist ihnen der Titel durchaus zuzutrauen.