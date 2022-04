Damen haben mehr verdient

Stellen Sie sich vor, die Superliga der Herren ist fast beendet und es stehen nur die Finalrunden aus. Das erste Spiel ist absolviert und die zweite Partie soll am Wochenende stattfinden.

Stellen Sie sich vor, es ist Donnerstag Abend und sie wissen als Fan, als Spieler oder als Coach noch immer nicht, wo und wann dieses Spiel stattfinden soll.

Stellen Sie sich vor, sie werden erst am Freitag darüber informiert, dass sie am Samstag zum nächsten Spiel antreten müssen und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Spiel findet dann auch noch in einer Halle statt, die mit keiner der Mannschaften etwas zu tun hat und in der natürlich wesentlich weniger Fans vor Ort sein werden. Bei den Herren ist das nicht vorstellbar. Bei den Damen wurde es letzte Woche Realität.

Das ist ein Armutszeugnis für die Liga und einfach nur bitter für die Damen, die sich eindeutig wesentlich mehr verdient hätten.