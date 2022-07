Das Herz bleibt dabei

Positive Nachrichten von den Basketballern: Trotz einer durchwachsenen letzten Saison konnten die österreichischen Stammkräfte alle gehalten werden. Das ist deswegen nicht selbstverständlich, weil nach einer schweren Saison so mancher Spieler gerne einmal mit anderen Vereinen oder sogar mit dem Karriereende liebäugelt.

Dass es den Dukes gelungen ist den Spielerstamm - der den Fans natürlich mehr am Herzen liegt als so mancher Legionär, der nach einer Saison eine Wolke ist - zu halten, zeigt, dass die Vereinsführung weiterhin zu ihrem Weg steht.

Man will mit wenigen Legionären und einem Stamm an Österreichern in der Superliga mithalten. Dass eben diese Eigenbauspieler an Bord geblieben sind, zeigt, dass auch sie diesen Weg mitgehen wollen und der Vereinsleitung sowie dem Trainer vertrauen, dass dies möglich ist und besser funktionieren kann, als letzte Saison.