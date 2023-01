Das muss man können

Ja die Duchess gingen als große Favoritinnen ins Cupfinale gegen UBI Graz und ja, die Klosterneuburgerinnen sind mittlerweile richtige Spezialistinnen im Cup.

Der Sieg im ersten Titelkampf der Saison war keine große Überraschung und die Liga verneigt sich vor dem Level der unschlagbar wirkenden Klosterneuburgerinnen.

Das schmälert den Erfolg der Damen von Franz Zderadicka aber keinesfalls. Die haben sich ihre Vormachtstellung im Österreichischen Damenbasketball nämlich hart erarbeitet. Was die Duchess neben dem hohen individuellen Niveau auszeichnet sind Qualitäten, die jedes erfolgreiche Team sich wünscht: Die BK-Damen bleiben trotz der Erfolge am laufenden Band stets hungrig auf den nächsten Sieg, werfen sich immer mit vollem Einsatz in jede Begegnung, gehen gut vorbereitet in ihre Spiele und werden dabei dennoch nicht überheblich. Hut ab!