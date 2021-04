BK-Obmann Werner Sallomon stellt im Interview klar: Man will bei den Basketballern weiterhin nach der Spitze streben, dabei die eigene Linie jedoch nicht verlassen. Im Klartext möchte man also weiterhin darauf setzen, eine Basis aus guten und gleichzeitig leistbaren Spielern zu haben, die im besten Fall aus der eigenen Jugendarbeit entstehen, und diese Basis dann mit Legionären zu verstärken.

Das ist soweit keine Überraschung. Diesen Weg geht man in Klosterneuburg schon seit langer Zeit. Von außen betrachtet mag das nicht sonderlich ambitioniert wirken, dabei weiß man hier in der Klubführung einfach, was man möchte: Ein Team das regelmäßig im Spitzenfeld der Bundesliga mitspielen kann und das, wenn alles zusammenpasst, um den Titel mitspielen kann. Ein Team, das den Verein gleichzeitig nicht vor zu hohe finanzielle Belastungen stellt und welches zusätzlich in großen Teilen seiner Zusammensetzung den Verein wirklich repräsentiert, für den es spielt. Heuer ist das den Klosterneuburgern bereits ausgezeichnet gelungen.