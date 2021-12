Den Titel gepachtet?

Die Duchess haben es wieder geschafft. Zum vierten Mal in Serie stehen die Klosterneuburgerinnen im Cupfinale. Die letzten drei Cuptitel konnten die BK-Damen sich jeweils gegen UBI Graz sichern. Diesmal wartet mit den Basket Flames ein vermeintlich einfacherer Gegner auf die Klosterneuburgerinnen.Das schwache dritte Viertel im Semifinale gegen Vienna United interpretiert Coach Franz Zderadicka als Warnung für das Cupfinale. Das ist gut so, denn die Wienerinnen darf man nicht unterschätzen, auch wenn das Aufeinandertreffen in der Liga deutlich an die Duchess ging.

Im Moment brennen alle Teams darauf den Duchess ihre erste Niederlage in dieser Saison zuzufügen und die Wienerinnen werden sich definitiv akribisch auf das Endspiel vorbereiten. Zusätzlich sorgen die Stärkeverhältnisse dafür, dass die Basket Flames in diesem Spiel nichts zu verlieren haben. Das ist immer gefährlich.