Den Trend fortsetzen

Der Erfolg in Oberwart war keine Eintagsfliege, so viel kann man nach den beiden starken Vorstellungen der Klosterneuburger Basketballer in der jüngsten Woche mit Sicherheit sagen. Als klarer Underdog gelang der Zeleznik-Truppe gegen Graz ein Überraschungserfolg und gegen Wien brachte man den Titelfavoriten an den Rand einer Niederlage. Abgesehen von einem wichtigen Cup-Intermezzo in Graz warten jetzt drei wesentlich kleinere Kaliber auf die Klosterneuburger. Bulls, Timberwolves und Dragonz sollten kein Stolperstein sein, wenn man die aktuelle Formkurve halten kann. Wenn den Dukes hier drei Erfolge in Serie gelingen, was durchaus realistisch ist, dann würde man auf die direkte Konkurrenz ordentlich Druck aufbauen und sich für die heiße Phase im neuen Jahr in eine bessere Position bringen. Das ist den Dukes zuzutrauen, wird aber dennoch kein Selbstläufer, denn die Liga ist jetzt gewarnt.