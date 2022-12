Der Fokus ist jetzt klar

Jetzt sind sie Geschichte, die Träume der Dukes von der Teilnahme am Cup Final-Four.

Zum Teil ist das natürlich ärgerlich, denn das Mini-Turnier wäre ein schönes Highlight in einer Saison gewesen, in der es die Klosterneuburger nur sehr schwer unter die besten vier Teams der Liga schaffen werden. So fällt man um den potenziellen Saisonhöhepunkt um.

Mit Blick auf die Liga könnte sich das aber langfristig als Segen herausstellen. Jetzt tanzen die Dukes nämlich nicht mehr auf zwei Kirtagen, sondern nur mehr in der Liga.

Direkt nach dem Final-Four warten nämlich sechs entscheidende Wochen auf die Dukes, in denen entschieden wird, ob und wie die Klosterneuburger es in die Play-offs in der Superliga schaffen. Auf die kann man sich jetzt voll und ganz fokussieren und am Cup-Wochenende noch zusätzliche Energie tanken, während die direkte Konkurrenz sich verausgabt.