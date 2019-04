Selten war das Meisterschaftsfinale in der 1. Rollstuhlbasketballliga in den letzten Jahren so knapp und spannend wie das heurige Duell zwischen den Sitting Bulls und den Flink Stones aus Graz. Zugegeben die Bulls hatten heuer zeitweise mit Personalproblemen zu kämpfen, was den Wettbewerb etwas verzerrte, doch trotzdem scheint es, als würde die Konkurrenz den Klosterneuburgern näher kommen.

Nachdem bereits zu Beginn der Saison feststand, dass mit Mehmet Hayirli ein zentraler Baustein der Mannschaft für die gesamte Spielzeit fehlen würde, war auch Erfolgscoach Andreas Zankl skeptisch, ob die Bulls sich heuer wieder den Titel holen würden, doch nach den ersten Runden sah der Coach, dass die Mannschaft auch mit anderen Aufstellungen die notwendigen Leistungen bringen kann.

Zu verdanken ist dies sicher mehreren Umständen, doch der wichtigste scheint die Einstellung zu konstantem Training und harter Arbeit zu sein. Zugegeben die Bulls können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, wenn es um die Ausbildung neuer Spieler geht und diese können sich an den erfahrenen Veteranen orientieren, bis ihre Zeit gekommen ist. Ohne den Einsatzwillen der einzelnen Akteure bringt aber auch der größte Erfahrungsschatz nichts.