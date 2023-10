Der richtige Weg

Nach dem hart erkämpften Heimerfolg der BK Dukes in der Superliga gegen den Meister und Cupsieger aus Gmunden herrscht im Klosterneuburger Basketball natürlich eine gewisse Euphorie.

Zurecht, denn, selbst wenn Gmunden einen offensiven Totalausfall ablieferte, muss man dieses Team erst einmal in die Schranken weisen. Neben den wohl gut angekurbelten Ticketverkäufen und den vier Punkten in der Tabelle kann man sich um den guten Start aber noch nicht viel kaufen. Die Saison ist bekanntlich lang und am Ende stehen jene Teams oben, die ihre Leistung am konstantesten abliefern können.

Coach Damir Zeleznik lässt in seinem Statement nach dem Sieg gegen Gmunden die richtige Herangehensweise durchblicken. Er betont den Weg, auf dem man sich befindet, und die nächsten Schritte, die jetzt gesetzt werden müssen. Besonders in der Offensive muss man jetzt noch nachlegen und sich von Woche zu Woche steigern.