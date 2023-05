Der sechste Mann

Am Sonntag erlebte die Halle im Happyland beim Heimsieg der Dukes gegen die Gunners Stimmung, wie sie seit Jahren nicht mehr zu spüren war. Von den prall gefüllten Rängen aus wurde das Team in schwierigen Phasen des Spiels immer wieder angepeitscht und den Spielern war während und nach dem Spiel durchaus anzumerken, dass ihnen das viel bedeutet. Es ist natürlich nicht unüblich, dass Spieler und Trainer sich nach einem Spiel bei den Fans für die Unterstützung bedanken, doch auch bei diesen Dankesworten war deutlich zu spüren, wie viel Kraft die Akteure auf dem Feld durch die tolle Kulisse schöpften. In der anstehenden Semifinalserie gegen Wien sind die Klosterneuburger jetzt ganz klarer Underdog, haben allerdings mit dem wesentlich größeren Fanblock einen Vorteil auf ihrer Seite. Wenn hier ein Teilerfolg gelingen soll, wird es diese wieder brauchen.