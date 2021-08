Der Sieg des FC Klosterneuburg gegen den FC Tulln könnte sich bei späterer Betrachtung als einer der vielleicht wichtigsten Siege der Klosterneuburger in dieser Saison herausstellen. Jetzt kann man als geneigter Fußballphilosoph natürlich behaupten, dass jeder Sieg gleich wichtig ist und jeder Sieg nur drei Punkte bringt und würde damit auch recht behalten.

Das gewonnene Derby gegen die Bezirkshauptstädter hat aber deutlichen Signalcharakter. Die Mannschaft hat nichts von ihren Stärken eingebüßt und wirkt an manchen Stellen sogar verbessert, obwohl man am Transfermarkt fast nicht aktiv war. Außerdem konnte man sich am Ende für einen disziplinierten Auftritt mit drei Punkten belohnen.

Das stärkt nicht nur das Selbstvertrauen der FCK-Kicker, sondern zeigt auch der Konkurrenz, dass mit der Handl-Truppe zu rechnen ist. Wäre man bei diesem ersten Schritt gestolpert, stünde man gegen Sieghartskirchen fast schon unter Druck. So kann man sich, auch wenn es spannend werden sollte, auf die eigenen Qualitäten verlassen.