Deutliches Signal

Nach der durchwachsenen Vorstellung des vorletzten Spieltages waren bei den Flag Footballern der Klosterneuburg Indians lange Gesichter angesagt. Man lief Gefahr in den Tabellenkeller abzurutschen und sich am Ende der Saison in einer ungewohnten Position, nämlich im Kampf um den Klassenerhalt wiederzufinden.

Diese Woche reagierte die junge Mannschaft aber so, wie es sich gehört, mit einer klaren Steigerung. Neben einem Duell auf Augenhöhe gegen die Honeybees, das verloren ging und einem klaren Pflichtsieg gegen die Vienna Sentinels gelang gegen die Vienna Vipers (Titelfavorit und Tabellenführer) ein 39:26-Erfolg. Dieser ist ein klares Signal an die Liga und auch an die Indians selbst: Die Klosterneuburger muss man immer auf der Rechnung haben.

Wenn man am letzten Spieltag in Linz an diese Leistung anschließen kann, dann ist ein Einzug in die Play-offs und ein versöhnliches Ende für die Klosterneuburger durchaus noch möglich.