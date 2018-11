Die BK Duchess befinden sich mit dem dritten Platz hinter den Basket Flames und UBI Grazmomentan derzeit durchaus in einer guten Position. Abgesehen vom Führungsduett, können die restlichen Bundesligateams den Klosterneuburgerinnen im Moment nur wenig entgegensetzen und gleichzeitig wirkt es, als wären die Flames und Graz bis zum Saisonfinish auch noch einholbar.

Zugegeben: Es wäre vielleicht schöner für manchen Fan, wenn man sich bereits jetzt um die Führung in der Tabelle matchen könnte. Langfristig gesehen sollte es das Basketballerherz aber höher schlagen lassen, wenn man sieht, dass in Klosterneuburg versucht wird, einen Weg zu gehen, der die Duchess in den nächsten Jahren zur treibenden Kraft in der Bundesliga machen kann. Hierfür eignet sich die aktuelle Position perfekt. Während die jungen Spielerinnen, die gegen Graz oder die Flames vielleicht noch überfordert wären, gegen die Verfolgerinnen zum Einsatz kommen, und wichtige Spielpraxis sammeln, können die Startspielerinnen sich in den Duellen mit den Spitzenreiterinnen an ihr Leistungsmaximum herantasten.

Eine Situation, die für die Zukunft viel erhoffen lässt, und vielleicht schon heuer im Saisonfinish die eine oder andere positive Überraschung erlaubt.