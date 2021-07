Die Fußballer des FC Klosterneuburg konnten in den bisherigen Tests nicht auf ganzer Linie überzeugen, zumindest dann, wenn man sich nur die Ergebnisse ansieht. Die Leistungen in besagten Spielen dürften Coach Mario Handl aber nicht um den Schlaf bringen, denn im Endeffekt trat man in keinem dieser Spiele mit der Bestbesetzung an.

Der Trainer hat natürlich recht, wenn er diesen Ergebnissen nicht zu viel Bedeutung zuspricht. Eines sollte man aber dennoch nicht vergessen: Die Klosterneuburger konnten in der letzten Herbstsaison auch deshalb derart überzeugen und an der Tabellenspitze stehen, weil man die Vorbereitung ausgezeichnet genützt und daher einen besseren Start als die Konkurrenz hatte. Das sollte auch für die kommende Spielzeit das Ziel sein.

Dafür wäre es aber wichtig, dass zumindest ein Teil der Tests mit jener Mannschaft und Zusammensetzung absolviert wird, die dann auch am Feld stehen soll, wenn es mit der Liga losgeht. Den Balanceakt zwischen Freiraum und strenger Vorbereitung hat man heuer noch nicht ganz gefunden.