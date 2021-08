Dass bei den Klosterneuburg Broncos seit einigen Monaten ein frischer Wind weht, ist kaum zu übersehen. Mit neuem Präsidium und neuen Coaches hat sich einiges getan und auch ein Jugendprogramm wurde aufstellt. Die Footballer wollen sich langfristig auf stabile Beine stellen und fahren damit offensichtlich gut.

Für heuer ist der Kader vielleicht noch etwas zu dünn, um vom Aufstieg in die Division III zu träumen, aber gute Leistungen und ein Platz in den Play-offs wären den Klosterneuburgern zuzutrauen, wenn der Verletzungsteufel nicht allzu hart zuschlägt.

Dass die dritte Division nicht so weit entfernt ist, wie man das manchmal glauben möchte, zeigte die Scrimmage mit den Legionaries, in der die Broncos durchaus mithalten konnten. Auch in den letzten Aufeinandertreffen in der Division IV waren die Broncos zwar stets unterlegen, Lichtjahre lagen aber keine zwischen den beiden Mannschaften. Wenn die Broncos den aktuellen Drive halten können, darf man spätestens nächste Saison gespannt sein, wie weit man kommt.