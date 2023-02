Die Chance jetzt nutzen

Mit Ach und Krach haben die Dukes es also geschafft und sich für die Platzierungsrunde qualifiziert. Das haben vor wenigen Wochen nur mehr eingefleischte Fans für möglich gehalten und zu Beginn der Saison schien ein derartiger Erfolg überhaupt in weiter Ferne. Jetzt stellt sich die Frage: Was fängt man mit diesem Zwischenerfolg an? Die erste Antwort liegt auf der Hand: Die Platzierung verbessern und sich somit einen „leichteren“ Gegner in den Play-offs verschaffen.

Das sollte aber nicht die einzige Zielsetzung sein, denn die Dukes müssen die kommenden zehn Spiele auch nutzen, um an der Konstanz zu arbeiten, ehe es in die K.-o.-Phase geht. Das Team hat nämlich gezeigt, dass man mit den besten Teams der Liga mitspielen kann, doch letztens wurde das eigene Potenzial nicht regelmäßig genug auf den Platz gebracht. Wenn das besser gelingt, könnten die Play-offs durchaus interessant werden.