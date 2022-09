Die Saison im Flag-Football geht jetzt in die ganz heiße Phase. Die Damen und Herren spielen am 1. Oktober die Wildcard- und die Semifinalrunde aus und bereits ein Wochenende später stehen die kleinen Finals und die Titelentscheidungen auf dem Programm. Sowohl Damen als auch Herren der Indians sind bereits am 1. Oktober am Start.

Während die Herren als Favoriten in die Wildcardrunde gehen, haben die Damen ein Duell auf Augenhöhe vor sich. Beide Teams zählen nach einer Verjüngungskur nicht zu den absoluten Titelfavoriten, aber beide haben in den letzten Jahren bereits gezeigt, dass sie in der K.-o.-Phase noch einen Gang zulegen können. Das liegt auch an der akribischen Vorbereitung auf die Endspiele, die die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger auszeichnet. So werden beide Mannschaften im Titelkampf noch ein wichtiges Wörtchen mitreden, auch ohne Favoritenrolle.