Die Richtung stimmt

Sie haben erneut zugeschlagen! Die Duchess aus Klosterneuburg setzen sich im Cupfinale in Eisenstadt gegen die Basket Flames durch. Es war zwar nicht die beste Leistung der Klosterneuburgerinnen in dieser Spielzeit und teilweise war viel Nervosität zu spüren, doch am Ende hat sich die Klasse der BK-Damen doch noch deutlich durchgesetzt.

Für Coach Franz Zderadicka war es wichtig, dass sein Team auch dann performt, wenn es erstmals wirklich unter Druck steht und das haben die Duchess auch getan. Obwohl die Flames in der ersten Halbzeit dran blieben, zogen die Klosterneuburgerinnen ihr Spiel auf und ließen sich nie wirklich aus der Ruhe bringen.

Ein gutes Zeichen für die kommenden Monate. Die Duchess haben gezeigt, dass sie auch heuer mit dem Druck eines Endspiels umgehen können. Eine gute Voraussetzung für die Schlussphase in der Liga, die immer schneller näher kommt.