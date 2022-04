Die Ruhe bewahren

Das erste Spiel der Finalserie in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga war wesentlich spannender, als man das im Vorfeld erwartet hätte. Die Flinkstones aus Graz konnten den Sitting Bulls bis zur letzten Sekunde das Leben schwer machen. Für die Fans der Bulls ist das vielleicht ein Warnsignal, doch die unerwartete Spannung ist ohne Frage ein Segen für die sonst so einseitig verlaufende Liga. Die Grazer konnten die Sitting Bulls heuer ja bereits während der Saison überraschend schlagen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Klosterneuburger nicht in bester Besetzung antreten konnten und mit Hayirli sogar auf einen ihrer wichtigsten Spieler verzichten mussten. Jetzt bleiben einige Wochen, bis zur nächsten Runde.

Die Sitting Bulls haben heuer bereits mehrfach gezeigt, dass sie solche Spiele rasch wegstecken können. Man darf davon ausgehen, dass ihnen das auch diesmal gelingt.