Der Klosterneuburger Michael Eschlböck ist seit 2003 Präsident des American Football Bund Österreich, 2010 wurde er zu einem von vier Vizepräsidenten der European Federation of American Football gewählt.

Legendär wurde der Ex-Nationalteamspieler als Experte für die NFL. Zuerst ging er beim ORF nächtelang auf Sendung und sorgte damit für den ersten Footballboom im Land. Als die Übertragungsrechte zu Puls4 wechselten, war der ehemalige Ausbildungsoffizier erneut mit an Bord. Als Sidekick von Walter Reiterer ist der heute 56-jährige Eschlböck über Footballfans hinaus längst Kult. 2015 gab es für das Moderatorenduo den Fernsehpreis Romy.

Das Österreich im europäischen Maßstab gesehen eine Footballgroßmacht ist, muss als Eschlböcks Verdienst angesehen werden. Der Kommunikationsberater und Vortragende am Publizistikinstitut hat gezeigt, dass man mit pfiffigen Werbeideen eine Randsportart popularisieren kann. Zur Austrian Bowl pilgerten am Wochenende über 5000 Fans in die NV-Arena. Eine Kulisse, über die sich die St. Pöltner Hausherrn vom SKN freuen würden. Aber speziell in Niederösterreich boomt Football. Die Klosterneuburg Broncos sind nur eines von vielen Teams, die wie Schwammerl aus dem Boden sprießen. Dank Werbeprofi Eschlböck!