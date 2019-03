Das Frühjahr in der Gebietsliga Nord/Nordwest wird spannend. An der Spitze haben sich Neudorf und Bisamberg zwar ein wenig absetzen können, Lassee, Prottes und etliche andere können mit einer guten Rückrunde aber noch einiges umstoßen.

Noch spannender wird sich der Abstiegskampf gestalten. Es ist zwar ein wenig übertrieben, wenn Tullns Trainer Kristian Fitzbauer von der ausgeglichensten Liga in ganz Österreich spricht, einen Funken Wahrheit findet man in diesen Worten aber schon. Denn wenn Vereine wie Absdorf oder Gablitz einen schlechten Start erwischen und jene am Tabellenende punkten, könnten auch sie sich schnell im Abstiegskampf wiederfinden. Dieselben Vereine haben aber in einem Szenario mit einem guten Frühjahrsbeginn sogar noch Chancen, das Spitzenfeld aufzumischen.

Spannung ist also garantiert und für Brisanz in den Bezirksderbys ist gesorgt. Wohin die Reise für die Klosterneuburger Kicker geht, wird man definitiv erst sagen können, wenn ein paar Runden gespielt sind. Schade nur, dass ihr größtes Problem aktuell eines ist, bei dem man nur abwarten und Tee trinken kann. Die Liste der Ausfälle ist zu lang, um das eigene Potenzial wirklich ausschöpfen zu können. Auch die Vereinsführung kann nur hoffen, dass die Spieler rasch fit werden.